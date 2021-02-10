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Poco X6 Neo и Poco X6 5G – что это за смартфоны? Разбираемся в «зоопарке» Xiaomi

04.12.2023 93 0

Xiaomi снова плодит кучу клонов﻿﻿

Poco X6 Neo, по всей вероятности, станет первым телефоном бренда с таким названием. Неофициально известно, что Poco X6 Neo станет ребрендингом Redmi Note 13R Pro. В свою очередь, Redmi Note 13R Pro – еще одна версия Redmi Note 13, оба смартфона существуют пока только на китайском рынке. Poco X6 Neo станет глобальной версией.

 

Poco X6 Neo


Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6080, также ребрендингоовом – это версия Dimensity 810. Ожидается, что Poco X6 Neo будет представлен в Индии.

 

Poco X6 Neo


Также ожидается выпуск Poco X6 5G, который будет клоном Redmi Note 13 Pro. Оба смартфона должны выйти за пределы Китая, но Redmi Note 13 Pro появится раньше.

 

Poco X6 5G


Смартфоны получат процессор Snapdragon 7s Gen 2, являющийся разогнанной версией Snapdragon 6 Gen 1. Но Redmi Note 13 Pro оснащен основной камерой Samsung HP3 на 200 МП, а Poco X6 будет иметь основной датчик Omnivision OV64B на 64 МП.

 

Poco X6 5G


По предварительным данным, серия Redmi Note 13 будет представлена ​​во всем мире в январе 2024 года.

 

Источник: Tech & Leaks Zone

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.12.2023
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Poco X6 Neo и Poco X6 5G – что это за смартфоны? Разбираемся в «зоопарке» Xiaomi