Poco X6 Neo и Poco X6 5G – что это за смартфоны? Разбираемся в «зоопарке» Xiaomi

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Xiaomi снова плодит кучу клонов﻿﻿

Poco X6 Neo, по всей вероятности, станет первым телефоном бренда с таким названием. Неофициально известно, что Poco X6 Neo станет ребрендингом Redmi Note 13R Pro. В свою очередь, Redmi Note 13R Pro – еще одна версия Redmi Note 13, оба смартфона существуют пока только на китайском рынке. Poco X6 Neo станет глобальной версией.



Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6080, также ребрендингоовом – это версия Dimensity 810. Ожидается, что Poco X6 Neo будет представлен в Индии.



Также ожидается выпуск Poco X6 5G, который будет клоном Redmi Note 13 Pro. Оба смартфона должны выйти за пределы Китая, но Redmi Note 13 Pro появится раньше.



Смартфоны получат процессор Snapdragon 7s Gen 2, являющийся разогнанной версией Snapdragon 6 Gen 1. Но Redmi Note 13 Pro оснащен основной камерой Samsung HP3 на 200 МП, а Poco X6 будет иметь основной датчик Omnivision OV64B на 64 МП.



По предварительным данным, серия Redmi Note 13 будет представлена ​​во всем мире в январе 2024 года.

Источник: Tech & Leaks Zone