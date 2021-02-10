Poco X6 Pro 5G может быть переименован Redmi K70E - Xiaomi снова нас запутывают

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Снова запутывают нас

Согласно данным сертификации в Таиланде смартфон Poco X6 Pro 5G фактически будет международной версией Redmi K70E под другим брендом.

Компания снова хочет запутать нас, и, кажется, нет четкой логики переименования продуктов. Первые Redmi K20 и K20 Pro были Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно, затем эти смартфоны отнесли к линейке Poco F, теперь снова новая выдумка.

Модель Poco X6 Pro 5G прошла сертификацию NBTC. При этом номер совпадает с номером K70E от Redmi, который вскоре анонсируют в Китае.

Таким образом, опровергаются слухи о том, что K70E будет переименован в Poco F6 5G для глобального рынка.

Ожидается, что Poco X6 Pro 5G получит 6,67-дюймовый экран OLED с частотой 120 Гц, чипсет Dimensity 8300 Ultra, до 16 ГБ ОЗУ, аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки 90 Вт.

Источник - thetechoutloock