Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Poco X6 Pro 5G может быть переименован Redmi K70E - Xiaomi снова нас запутывают

Poco X6 Pro 5G может быть переименован Redmi K70E - Xiaomi снова нас запутывают

29.11.2023 88 0

Снова запутывают нас

Согласно данным сертификации в Таиланде смартфон Poco X6 Pro 5G фактически будет международной версией Redmi K70E под другим брендом.

Компания снова хочет запутать нас, и, кажется, нет четкой логики переименования продуктов. Первые Redmi K20 и K20 Pro были Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно, затем эти смартфоны отнесли к линейке Poco F, теперь снова новая выдумка.

Poco X6 Pro 5G может быть переименован Redmi K70E - Xiaomi снова нас запутывают – фото 1

Модель Poco X6 Pro 5G прошла сертификацию NBTC. При этом номер совпадает с номером K70E от Redmi, который вскоре анонсируют в Китае.

Таким образом, опровергаются слухи о том, что K70E будет переименован в Poco F6 5G для глобального рынка.

Poco X6 Pro 5G может быть переименован Redmi K70E - Xiaomi снова нас запутывают – фото 2

Ожидается, что Poco X6 Pro 5G получит 6,67-дюймовый экран OLED с частотой 120 Гц, чипсет Dimensity 8300 Ultra, до 16 ГБ ОЗУ, аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки 90 Вт.

Источник - thetechoutloock

Автор: Andrii S. Дата публикации: 29.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Poco X6 Pro 5G может быть переименован Redmi K70E - Xiaomi снова нас запутывают