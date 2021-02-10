Poco X6 Pro уничтожит конкурентов, Apple опозорилась с iPhone 15 Pro и Watch Ultra, а о Galaxy S24 уже известно все

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Неделя была достаточно насыщена на события и скучать не приходилось. Компания ZTE под брендом Nubia показала стильный крутой флагман с фронталкой под экраном Z60 Ultra. Motorola и Xiaomi показали россыпь бюджетных моделей, которые станут очень популярны в следующем году.

Кроме презентаций мы увидели подробные характеристики серии Samsung Galaxy S24, узнали дату презентации OnePlus Ace 3 и его очень приятные спецификации. Nothing Phone 2a показали на живых фото и красавцем назвать его язык не поворачивается.





В компании Apple неделя прошла довольно неудачно. То запретили продажу всей линейки часов, то релиз новой игры показал, что "лучшие игровые смартфоны" не тянут анонсированные игры от слова совсем. Графика дрянная, а ФПС даже не консольная. Короче говоря, по играм яблочная компания немного переоценила свои способности.

Ну и конечно не обошлось без новостей из величественной "сверхдержавы" и порции отборочной дичи со всего мира. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте: