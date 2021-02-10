Подключиться к Starlink могут и обычные украинцы

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Удовольствие не из дешевых

Надо отдать должное Илону Маску, который поддержал Украину в войне, которая была развязана против нее Россией. Буквально в первую неделю с начала боевых действий Илон Маск прислал в Украину первую партию станций Starlink, чтобы обеспечить стабильное подключение к спутниковому интернету большого количества правительственных, спасательных и прочих важных учреждений.

Изначально планировалось, что Starlink будет работать только для нужд военных и государственных органов. Но то количество терминалов, которое поступило в Украину и еще поступит, позволяет говорить о функционировании целой сети, присоединиться к которой захочет гражданское население. Покупка нового комплекта оборудования обойдется в $530, а приобрести его можно на польский или литовский адрес. Стоит помнить, что терминал Starlink, приобретенный в Польше, предстоит обновить.

Еще один вариант выхода из ситуации и возможность избежать солидных трат — покупка б/у терминала. Например, на eBay его цена стартует с $100-150. Помимо собственно самого оборудования, продавец должен будет передать логин и пароль доступа к системе Starlink. Также важно, чтобы на б/у терминал была установлена последняя версия прошивка. Только актуальное ПО позволит подключиться к системе в Украине.

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