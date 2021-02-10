Подробности камеры Vivo X100 Pro+: смарфтон для настоящих шпионов

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БУДУЩИЙ ФОТОЧЕМПИОН РАСКРЫВ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИСКОПНОГО МОДУЛЯ

Самым ожидаемым смартфоном в плане инноваций камер является Vivo X100 Pro+. В народе он получил прозвище "Танос". Первые слухи об основном модуле размером более 1 дюйма не подтвердились, но вспомогательные камеры выйдут на совершенно новый уровень.

Недавно появились слухи, что основной модуль Samsung Galaxy S23 Ultra станет вспомогательным в этом монстре. И вот известный инсайдер Digital chat station пролил свет на то, в каком именно модуле он будет использован. Это будет сенсор перископа модуля, который путем гибридной технологии выведет фото и видео с приближением на качественно новый уровень.

Даже в этом поколении 64 МП 1/2,0" OIS, 3,5-кратный оптический зум у Vivo X90 Pro+ при прямом сравнении кладет на лопатки всех конкурентов, а что будет в новом поколении с таким сенсором трудно себе представить. Это будет лучше смартфон для фотографирования с приближением на рынке, его выход планируется на отдельном мероприятии в начале 2024 года.

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Источник: weibo