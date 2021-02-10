Подробности и рендеры серии Oppo Reno7

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Семейство Oppo Reno7 станет крепким средним классом

25 ноября в Китае состоится премьера серии Oppo Reno7. Она будет включать в себя три модели, где помимо базовой она будет состоять из Oppo Reno7 Pro и Oppo Reno7 SE. На торговой площадке JD.com стартовал прием предзаказов на новинки и это позволило узнать больше подробностей о них.

Oppo Reno7 заключен в корпус толщиной всего 7,59 мм и на выбор предложат три цвета: черный, синий и золотистый. Базируется смартфон на чипе Snapdragon 778G, предлагает аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, фронталку на 32 Мп и тройную тыльную камеру 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор). На выбор предложили три модификации: 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб.

В плане цветовой палитры отличий Oppo Reno7 Pro от базовой версии не будет. А вот толщину корпуса смогли уменьшить до 7,45 мм и при этом также предложили батарейку на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. В качестве аппаратной платформы предложат Dimensity 1200, 8/12 Гб оперативной памяти и 1128/256 Гб постоянной. Об Oppo Reno7 SE упоминается лишь наличие двух модификаций с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти.

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Источники: gizmochina, mydrivers