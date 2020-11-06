Подсчеты Сanalys: рынок смартфонов Украины и России в третьем квартале

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Согласно последним статистическим данным, в третьем квартале нынешнего года в Украине лидером на рынке смартфонов стала компания Xiaomi, контролирующая 40% рынка. И это на 82% больше, чем годом ранее. Украинские пользователи все больше отдают предпочтение продуктам Xiaomi, позволив ей обойти Samsung, которая по итогам третьей декады нынешнего года оказалась на втором месте с долей рынка 25%. И это на 6% хуже того результата, который компания продемонстрировала за этот же период прошлого года.

Продолжает терять долю Huawei, но ей все еще удается оставаться на третьем месте. Обращает на себя внимание четвертая позиция ZTE, продемонстрировавшая такой же бурный рост как Xiaomi. Еще одна компания из Китая, чьи устройства все больше выбирают украинские пользователи — Oppo. И она показала впечатляющий рост по сравнению с третьим кварталом прошлого года — 576%.

Вполне уверенно себя чувствует Xiaomi и на рынке России, но здесь ей все же пришлось пропустить вперед Samsung, доля которой в этой стране по итогам третьего квартала составила 32%. И это на 3% больше чем годом ранее. Xiaomi же контролирует 24% доли рынка РФ и прирост поставок мобильников составил 99%.

Замкнул тройку лидеров Huawei с долей 22%. Она единственная среди всех компаний из топ-5, чью присутствие на рынке России сокращается. Динамично развивается Realme, которая хоть и занимает2% доли рынка, но за последний год ей удалось увеличить поставки своих смартфонов в Россию на впечатляющие 1179%. Неплохо в РФ покупали и iPhone, позволив Apple оказаться на четвертой позиции в топ-5 лучших компаний по итогам третьего квартала нынешнего года.

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Источник: canalys