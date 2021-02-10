Показали дизайн iQOO Neo 5

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iQOO Neo 5 получит экстерьер iQOO 7

Парад мартовских премьер продолжается и 16 марта должны представить iQOO Neo 5, который займет позицию субфлагмана в модельном ряду компании. В преддверии анонса компания выложила в сеть рекламный ролик, где, в частности, показала внешний облик новинки.

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Внешний вид смартфона будет созвучен с флагманом iQOO 7 и похоже, что компания приводит свои устройства к единому дизайн-коду. iQOO Neo 5 получил плоский OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковую яркость 1300 нит и есть поддержка HDR10+. Среди прочего упомянут выделенный чип, который призван обеспечить более плавную работу экрана при оптимальном энергопотреблении. Процессору под силу выполнить покадровый анализ цветов отображаемого контента, а также «вытянуть» качество SDR-изображения до уровня HDR.

По тем сведениям, которые мелькали в сети, iQOO Neo 5 получит аккумулятор емкостью 4400 мАч, быструю проводную зарядку на 88 Вт и беспроводную на 66 Вт. Оперативной памяти будет до 12 Гб, постоянной 256 Гб, предложат фронтальную камеру на 16 Мп и трехкомпонентную тройную 48 Мп + 13 Мп + 2 Мп. В качестве аппаратной платформы предложат Snapdragon 870.

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Источник: mydrivers