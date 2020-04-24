Показали новый планшет Huawei MatePad

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Компания Huawei показала планшет MatePad для образовательных целей. Это упрощенная и более дешевая версия Huawei MatePad Pro, который дебютировал в конце февраля. Китайская компания одна из немногих, кто выпускает планшеты, и их доля на рынке неуклонно растет. Чтобы подкрепить свою позицию серьезного игрока и увеличить армию пользователей, был представлен Huawei MatePad.

Его потенциальный конкурент Samsung Galaxy Tab A. При равенстве цены, китайский планшет больше и выглядит интереснее по своим характеристикам. Он обладает IPS-экраном диагональю 10,4 дюйма разрешением 2400х1200 точек, фирменным чипом Kirin 810, 4/6 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64/128 Гб с возможностью его расширения при помощи карт microSD до 512 Гб.

Huawei MatePad получил одиночную основную и фронтальную камеры с идентичным разрешением 8-мегапикселей, аккумулятор емкостью 7250 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, а также фирменную оболочку EMUI 10.1 на основе Android 10.

В арсенале планшета четыре динамика Harman/Kardon и столько же микрофонов. Традиционно есть версия с поддержкой LTE и без таковой. Самая младшая модификация с поддержкой Wi-Fi и 4/64 Гб памяти стоит $269. А за топовую версию с LTE и 6/128 Гб просят $353.

Источник: gizchina