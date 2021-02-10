Показали Xiaomi Mi Pad 5 и клавиатуру к нему

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Вместе с Xiaomi Mi Pad 5 можно будет прикупить чехол-клавиатуру

Каждый день нас приближает к масштабному ивенту Xiaomi, который она устроит 10 августа. В числе дебютантов — серия планшетов Xiaomi Mi Pad 5. Обитателям профильных ресурсов уже не раз демонстрировали то, как может выглядеть планшет. Сегодня же компания выпустила свой тизер, на котором показала краешек Mi Pad 5 и подтвердила, что можно будет прикупить к нему клавиатуру.

Сопровождает промо-плакат надпись: «Помимо использования небольшой книжки для запоминания пароля, на этот раз вы также можете использовать стук». Сама клавиатура типичная, тут нет никаких открытий. На плакат попала и небольшая часть планшета, которая демонстрирует дисплей с закругленными краями, а также достаточно небольшие как для планшета рамки по периметру экрана.

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Но то, что не показала компания, решили продемонстрировать инсайдеры. Они слили в сеть рендер Xiaomi Mi Pad 5, но качеством и резкостью он не блещет. Из того что удалось разглядеть — камера будет похожа на ту, что предложил Redmi K40.

Интересно, что ранее нам показывали рендеры и снимок, где камера выполнена на манер той, что предлагает Xiaomi Mi 11. Какие-то из изображений фейк, а, возможно, компания еще и разведет старшие и младшую версию планшетов по оформлению и набору датчиков в основной камере. Ждем анонс, чтобы получить ответы на все вопросы.

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Источники: mydrivers, mydrivers