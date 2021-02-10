Покупай по уму: скидки на Xiaomi Mi Band 6, камеру YI Dome U и зарядку KUULAA Qi

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Не упусти возможность купить Xiaomi Mi Band 6, камеру YI Dome U и зарядку KUULAA Qi по меньшей цене

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Xiaomi Mi Band 6 - смарт-браслет

Характеристики: 1.56" AMOLED, SpO2, Bluetooth 5.0, 125мАч, 5ATM, глобальная версия

Цена: UA $34,99/RU $37,99 - https://lite.al/VaeXzY

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YI Dome U - камера для видеонаблюдения

Характеристики: Security 2K, 3 МП, угол обзора 350°, 1080 P (Full-HD), сохранение в "Облаке"

Цена: $28 - https://lite.al/Xqn3V5

Промокод "TECHHOMEBYYI" + скидка в корзине $2

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KUULAA Qi - беспроводное вертикальное зарядное устройство

Характеристики: 15W, Type-C, алюминиев. корпус, LED-индикатор

Цена: $8,94 - https://lite.bz/ShkYBY

Купон магазина $4

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