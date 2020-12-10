Покупай с выгодой Redmi 9C, Redmi 9A, смарт-камеру Xiaomi Mijia IMILAB и наушники Haylou

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Скидки на Redmi 9C, Redmi 9A, смарт-камеру Xiaomi Mijia IMILAB и наушники Haylou

Новый день — новые скидки. И на данном этапе речь идет не о сезонных распродажах или каких-то крупных акциях, а о том, как каждый продавец обращает случайных покупателей в лояльных покупателей посредством снижения ценников на отдельные позиции товаров. Такие скидки даются для того, чтобы пользователям было легче принять решение совершить покупку, экономя собственный бюджет.

Но важно знать места, где есть скидки и где шопинг становится выгодным. Чтобы быть в курсе всех актуальных акций и знать, что где-то снизили ценники на определенные товары, заглядывайте регулярно на просторы Andro price. Здесь вы получаете информацию о возможности выгодно прикупить что-то, а совершать покупку или нет вы уже решаете сами.

Xiaomi Redmi 9C

Характеристики: Helio G35, 6.53", 5000мАч, Bluetooth 5.0, 3/32 Гб

Предложение для Украины

Цена: $93.16 - https://lite.al/Qm45qR

Промокод " BGAndroprice9C"

Xiaomi Redmi 9A

Характеристики: Helio G25, Android 10.0, дисплей 6.53" HD, 5000 мАч, 2/32 Гб

Предложение для Украины

Цена: $87,65 - https://lite.bz/AyR_T

Промокод "BGAndroprice9A"

Смарт-камера панорамная Xiaomi Mijia IMILAB

Характеристики: CMSXJ16A, 1080P, Mijia APP, PTZ 360°, датчик движения, ночное видение, хранение в "Облаке" (7 дней)

Отправка из Китая

Цена: RU $22/UA $24,77 - https://lite.al/A_Olz5

Промокод "BGIM16RU"

Беспроводные наушники Haylou TWS

Характеристики: GT1-XR, чипсет QCC3020, Bluetooth 5.0, aptX+AAC, 800мАч

Цена: RU $19,54/UA $20,96 - https://lite.al/eKw6C

Промокод "LOL100"