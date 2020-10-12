Покупай выгодно Redmi Note 8 Pro, Realme 6 и Amazfit T-Rex

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Купоны и промокоды на Redmi Note 8 Pro, Realme 6 и Amazfit T-Rex

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Уже по традиции предлагаем вам взглянуть на наиболее интересные предложения сегодняшнего дня. Только помните, что скидки имеют временные ограничения и действуют на определенное количество товара.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Характеристики: Helio G90T, 6,53" FullHD, 4500 мАч, основная камера 64MP, QC3.0, NFC, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $184,81 - https://lite.al/eUDbQr

Купон магазина $2 + промокод "ALIDREAM"

Realme 6

Характеристики: Helio G90T, Android 10.0, безрамочный 6,5" 90 Гц, 4300 мАч, NFC, 4/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $174,80 - https://lite.al/Dy-T1

Купон магазина $1 + промокод "ALIDREAM"

Смарт-часы Amazfit T-Rex

Характеристики: 1,3" AMOLED, Bluetooth 5.0, 390 мАч, 5ATM

Цена: $102,99 - https://lite.bz/XlznA

Купон магазина $8 + промокод "HAPPYPL" + спецкупоны $6 - https://lite.al/Vkta7a