Покупай выгодно Xiaomi Mi TV Box S, Redmi Note 9 Pro и смарт-камеру DIGOO

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Скидки на Xiaomi Mi TV Box S, Redmi Note 9 Pro и смарт-камера DIGOO

Несмотря на то, что Черная пятница уже позади, распродажи и акции никуда не делись. Тем более, что никто не говорит о том, что скидки действуют только в рамках масштабных акций. Продавцы ничем не ограничены и могут пересматривать ценники в сторону снижения хоть каждый день. Поэтому совершать покупки выгодно и с экономией для собственного бюджета можно часто, благо предложения появляются регулярно.

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Xiaomi Mi TV Box S - ТВ-бокс

Характеристики: Cortex-A53, Android 8.1, Bluetooth 4.2, 4K HDR, DTS-HD, поддержка Google Assistant, 2/8 Гб

Цена: $36,99 - https://lite.al/JYvf_

Промокод "34190FD3"

Смарт-камера наружная DIGOO

Характеристики: DG-A4, APP Cloudedge, видео 1080P, аккум. 2*3000mA, хранение в "Облаке", IP65

Цена: $39,99 - https://lite.al/BDTSt

Промокод "BGDGA4CY"

Redmi Note 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 4/64 Гб

Цена: $179,99 - https://lite.bz/AtwT-O

Промокод "87E97912"