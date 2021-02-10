Полезные приложения, работающие без интернета

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Весна вступила в права, снег растаял, выходные посвящаются шашлыкам и вылазкам на природу, где, к сожалению (а может, к счастью), отсутствует доступ к интернету.

Первое, что нужно – добраться до нужного места. Для этого необходим надёжные, простой и универсальный навигатор.

Здесь незаменимым вариантом выступает приложение Maps.Me.

﻿Создавалось приложение для любителей путешествовать разными способами, в том числе, для пеших прогулок.

Озвучу положительные особенности приложения:

1) Описание достопримечательностей

2) Навигация для пеших путешествий

3) Диаграмма с перепадом высот по умолчанию

Конечно, добраться до места можно не только на автомобиле. Чтобы показать стройное тело на пляже летом, которое покрылось за зимнее холодное время жирком, нужны активные тренировки. Для контроля за физическими нагрузками поможет приложение Strava.

Здесь приложение не только построит карту тренировки без интернета (используя GPS или ГЛОНАСС), запомнит максимальную и минимальную скорость, перепад высот, но и позволит при появлении интернета сохранить тренировку на сервере и поделиться данными во внутренней социальной сети.

А когда устал, сошло семь потов после тренировки, время заняться развитием мозга.

Как говорится, люди, которые читают книги всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Для чтения любимых художественных книг и книг по саморазвитию подойдёт приложение AlReader. К тому же, помните, что говорил Стивен Спилберг: «Лучший кинотеатр – это человеческое воображение. И понимаешь это тогда, когда берёшь в руки хорошую книгу».

Приложение читает все форматы электронных книг, запоминает последнюю позицию в книге, автоматически сканирует всё устройство на предмет поиска

Почитали, а теперь можно и с любимой девушкой в палатке посмотреть кино. Поэтому, заранее закидывайте в память телефона любимый фильмы для просмотра офлайн. Я так люблю делать в поезде. Накидал любимых фильмов, если скучно – сели с женой и посмотрели.

Тут вне конкуренции проигрыватель VLC. Многие полюбили это приложение ещё на компьютерах. Тут и возможность менять скорость воспроизведения, удобная перемотка. Мне нравится фишка управления яркостью и звуком, когда ты проводишь пальцем по экрану вверх и вниз. С одной стороны экрана у тебя звук, с другой – яркость. По мне - гениальное решение.

И если хочу куда-то поехать с семьёй, необходимо контролировать доходы и расходы, чтобы откладывать на отдых. Уже 7 лет пользуюсь одной и той же программой: Финансы на ладони.

Сам распределяешь категории, сам назначаешь им цвета, есть круговая диаграмма расходов для визуализации. Можно создать несколько счетов, отдельно контролировать расходы на жильё. Единственный минус приложения – калькулятор, который сбрасывает значение при повороте экрана.

Я выбрал приложения, которыми сам активно пользуюсь и пользуется моё окружение. Поделитесь в комментарии, а какие приложения без доступа в интернет используете вы? Нам очень важна обратная связь для того, чтобы и дальше радовать вас полезным контентом.