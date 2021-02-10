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На смартфонах Сяоми по умолчанию включено много функций, из-за которых устройство некорректно работает. Бесполезные сервисы потребляют заряд аккумулятора, показывают навязчивую рекламу, отправляют диагностические данные на сервера разработчиков, тормозят плавное функционирование телефона. Поэтому рекомендуется провести полную оптимизацию MIUI, чтобы деактивировать ненужные опции и улучшить работу девайса.﻿

Инструкция по оптимизации MIUI 12

Воспользовавшись нашим подробным гайдом, вы сможете быстро отключить бесполезные сервисы и опции. Как итог – смартфон станет работать гораздо быстрее и стабильнее. Достаточно зайти в меню настроек и провести небольшие процедуры. Огромный плюс: не нужно подключать смартфон к компьютеру.

Избавляемся от системной рекламы

Один из самых важных шагов – отключение рекламы. Для начала нужно деактивировать рекламные службы, которые отвечают за показ спама.





﻿﻿1.Откройте «Настройки» – «Пароли и безопасность».

2.Прокрутите страницу вниз до вкладки «Доступ к личным данным».





3.Передвиньте ползунки в нерабочее состояние напротив строк «msa» и «MiuiDaemon».

4.Во всплывающем окне нажмите по голубой кнопке «Отозвать». Если разрешение сразу не отозвалось, повторите попытку несколько раз. Также убедитесь, что на мобильном устройстве включен интернет.

5.Далее перейдите в приложение «Безопасность» и откройте пункт «Передача данных».





6.Нажмите «Сетевые подключения», а вверху – «Фоновые подключения».





7.Уберите галочки с «Analytics» и «msa».





После того, как службы были отключены, нужно деактивировать показ рекламы в системных приложениях, таких как файловый менеджер, магазин тем, Mi Видео, Музыка и загрузки. Для этого по очереди заходим в каждую программу, открываем «Настройки» и выключаем «Получать рекомендации». В приложении «Музыка» пункт называется «Показывать рекламу».

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Отключаем ненужные сервисы

Изначально на смартфонах включено много инструментов, которыми вы не будете пользоваться в повседневной жизни. Данные функции потребляют заряд аккумулятора, поэтому рекомендуем их деактивировать.

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1.В настройках откройте пункт «Подключение и общий доступ».





2.Отключите MiShare, если не используете беспроводную передачу файлов на постоянной основе. Также не забудьте деактивировать строку «Включать MiShare» автоматически.

3.Вернитесь в предыдущее меню и теперь зайдите в раздел «Печать». Выключите системный сервис печати.

Следующие действия касаются Вай-фая. Откройте одноименный раздел в меню настроек и перейдите во вкладку «Помощник Wi-Fi». Отключите функции «Выбирать лучшую сеть автоматически» и «Приоритизация Wi-Fi». Существенной пользы от этих функций нет, зато батарея активно разряжается.

Далее переходим к рабочему столу. Здесь наиболее заметная опция – лента виджетов, которая перегружена рекламой и бесполезной информацией. Если не пользуетесь лентой, смело выключайте ее:

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1.Перейдите по пути «Настройки» – «Рабочий стол».

2.Передвиньте тумблер в неактивное состояние возле строки «Лента виджетов».









Изменяем доступ к местоположению

Служба GPS тоже потребляет много заряда, особенно, если работает в фоновом режиме. Чтобы это исправить, нужно:

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1.Зайти в пункт «Местоположение».

2.Открыть вкладку «Разрешения для приложений».





3.Во всех приложениях с параметром «Разрешено всегда» выставить «Разрешено только при использовании». Обычно постоянный доступ к местоположению имеет браузер Google, камера, Гугл карты и компас. Этим программам совсем необязательно беспрерывно определять вашу локацию.





Ограничиваем автозапуск

Некоторые приложения могут автоматически запускаться после включения или перезагрузки смартфона. Соответственно, такие программы будут работать в фоновом режиме, а это создаст дополнительную нагрузку на телефон.

1. Зайдите в раздел «Приложения» – «Разрешения».

2.Выберите «Автозапуск».

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3.Деактивируйте ползунки напротив всех приложений, которые работают в автозапуске. Еще больше программ появится, если нажать по трем точкам в правом верхнем углу и тапнуть «Показать системные приложения».









Включаем системную оптимизацию

И напоследок рекомендуем активировать встроенную функцию «Оптимизация MIUI». Благодаря данному инструменту будут автоматически закрываться неиспользуемые фоновые процессы, очищаться оперативная память и регулироваться нагрузка на процессор. Опция активна по умолчанию, но если ранее вы ее отключали и хотите повторно включить, нужно:

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1.Перейти в раздел «Для разработчиков».

2.Несколько раз кликнуть по «Восстановить значения по умолчанию».

3.Включить функцию, которая появится чуть ниже.

Вот таким образом можно оптимизировать ваш смартфон Xiaomi. Все делается очень быстро и просто. Пишите в комментарии, была ли полезна эта статья.﻿

