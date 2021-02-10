Пользователи стали чаще покупать смарт-часы Amazfit

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Amazfit стала компанией номер три на рынке умных часов

Apple предпочитает не озвучивать точных цифр продаж своих смарт-часов. Но аналитики не дремлют и благодаря своим источникам регулярно деляться статистикой реализованных носимых гаджетов, а также ранжируют производителей, исходя из их доли на рынке. И, если верить аналитикам компании Counterpoint Research, то в третьем квартале нынешнего года Apple сохранила за собой лидирующую позицию и занимает 21,8% доли рынка.

Но ее доля уменьшилась на 10% и это связывают с запоздалым выходом Apple Watch Series 7. На втором месте оказалась Samsung, которая смогла занять 14,4% доли рынка против 9,9% годом ранее. Успешной третья декада нынешнего года стала для Amazfit, которая стала одним из главных выгодоприобретателей от падения Huawei.

Так, за период с июля по сентябрь 2021 года Amazfit поcтавила на рынок 9,9 млн умных часов и это на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании составила 5,8% и она стала третьим по счету производителем смарт-часов по итогам третьего квартала 2021 года.

Аналитики особо отмечают рост популярности устройств Amazfit на глобальном рынке и ряде европейских стран. Так, продажи смарт-часов компании в Германии выросли на 150% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а в Турции — на 324% в годовом исчислении. Наибольшей популярностью пользовались смарт-часы Amazfit GTR 2e, GTS 2e и T-Rex Pro.

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Источник: gizmochina