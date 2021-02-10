Пользователи все активнее переходят на TWS-наушники

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Apple AirPods сдают позиции, а Xiaomi сумела стать второй на мировом рынке

Эксперты Counterpoint Technology Market Research проанализировали рынок беспроводных TWS-наушников и пришли к выводу, что он продолжает расти несмотря на пандемию и кризис на рынке. Спрос на беспроводную гарнитуру увеличивается и по итогам первого квартала рост составил 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего этот сегмент рос в Китае, а лидером по рыночной доле стала Северная Америка.

Лидером же сегмента TWS-наушников является Apple, но ее доля понемногу сокращается под давлением конкурентов. «Серебро» взяла Xiaomi и замкнула тройку лидеров Samsung. Интересно то, что все меньшим спросом пользуются дорогие модели с ценником свыше $100. В условиях кризиса и благодаря появлению большого количества доступных наушников, потребители начали все активнее приобретать бюджетные модели.

Но если сравнивать показатели четвертого квартала 2020 года и первого квартала 2021 года, то все же спрос на гарнитуру с ценой от $100 вернулся к росту. В премиальном ценовом сегменте лидирует Apple, которая контролирует 57% рынка, а на втором месте Samsung с долей 17%.

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Источник: Counterpoint Technology Market Research