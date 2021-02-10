85

Компания Xiaomi выпускает просто множество схожих и однотипных моделей. Одни ориентированы на китайский рынок, другие – на международный. Также предлагаются схожие смартфоны с минимальными отличиями. Неопытный пользователь может запутаться в таком ассортименте, и ему будет трудно решить, какой телефон приобрести.

Поэтому в сегодняшнем материале мы подготовили подробное сравнение Poco X6 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro 5G. Оба телефона относятся к среднебюджетному сегменту, но у них отличается много параметров и цена. Мы расскажем, какой смартфон больше подходит для конкретных целей.

Главные преимущества каждой модели

Для начала составим общую картину и поговорим о главных отличиях Poco X6 Pro 5G от Redmi Note 13 Pro 5G, обозначим их сильные и слабые стороны. А затем подробно сравним каждый параметр.

Poco X6 Pro 5G

Poco X6 Pro

﻿

Посмотрим на Poco X6 Pro 5G, который прежде всего отличается от конкурента мощным железом . У него установлен 4-нанометровый MediaTek Dimensity 8300 Ultra, тогда как в Redmi Note 13 Pro 5G используется Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2. Несмотря на то, что этот чип тоже выполнен по 4-нанометрам, он значительно слабее Dimensity 8300 Ultra.

Следующее важное преимущество – это цена . Poco X6 Pro 5G стоит дешевле своего конкурента. В нашей стране в официальной продаже модель можно найти от 13 999 грн за версию 8/256 ГБ.

Poco X6 Pro 5G сразу поставляется с новейшей прошивкой HyperOS (MIUI 15) под управлением Android 14. Это тоже немаловажный момент.

Выходит, основные плюсы, которые мы обозначаем для Поко Х6 Про, это мощный процессор, доступная стоимость и свежее программное обеспечение. Давайте посмотрим на преимущества конкурента.

МОЩНЫЙ СМАРТФОН ДЛЯ ИГР Poco X6 Pro 5G Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 8/10﻿ Плюсы: + Качественный AMOLED-экран + Мощное железо + Хорошая автономность + Доступная цена Минусы: - специфический дизайн - средние камеры 8/256 - від 13 399 грн 12/512 - від 15 875 грн

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

﻿

Как мы уже говорили, Рэдми Ноут 13 Про 5G хоть и оснащен нормальным железом, но оно все равно слабее, чем у Poco X6 Pro 5G. Однако этот телефон может похвастаться другим весомым плюсом – камерами . В смартфоне установлен 200-мегапиксельный главный сенсор с оптической стабилизацией.

Другой небольшой плюс – чуть большая емкость аккумулятора : 5100 мАч против 5000 мАч у Poco X6 Pro 5G. Но согласитесь, что разница невелика и принимать ее во внимание не стоит.

Далее следует несколько нюансов, связанных с материалами корпусами, защитным стеклом и коммуникациями . Задняя крышка у Redmi Note 13 Pro 5G стеклянная, на передней панели присутствует защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Есть поддержка eSIM, а также аудиоджека. Все эти фишки отсутствуют у Poco X6 Pro 5G.

Подробное сравнение Poco X6 Pro 5G vs Redmi Note 13 Pro 5G

На нашем сайте вы можете найти полноценные обзоры Poco X6 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro 5G . Там представлены все параметры с малейшими нюансами. Здесь характеристики телефонов будут рассмотрены более поверхностно и основной целью станет именно их сравнение.

Дизайны и материалы корпусов

Прежде всего, рассмотрим внешний вид смартфонов. Начнем с габаритов: у Poco X6 Pro 5G размеры составляют 160.5х74.3х8.3 мм с весом 186-190 граммов (в зависимости от покрытия задней крышки). У Redmi Note 13 Pro 5G габариты почти аналогичные: 161.2 х 74.2 х 8 мм, вес 187 граммов. При реальном использовании вы не заметите никакой разницы.

Обе модели защищены от брызг и пыли по стандарту IP54. Задняя крышка у Poco X6 Pro 5G пластиковая, а у его конкурента стеклянная. И одна, и другая модель имеет пластиковый каркас корпуса. Redmi Note 13 Pro 5G предлагается в черном, голубом и белом цветах. Покрытие из экокожи отсутствует.

А Poco X6 Pro 5G можно найти в желтом, черном и сером цветах. В желтом варианте дополнительно присутствует экокожа на задней панели.

Сам дизайн – это дело вкуса. Poco X6 Pro 5G выглядит грубовато и имеет все хорошие фишки бренда: большой пьедестал для камер на всю верхнюю часть корпуса и фирменный желтый цвет. Redmi Note 13 Pro 5G отличается более аккуратным дизайном с меньшим блоком камер.

Защитное стекло на передней панели разное. У Poco X6 Pro 5G это Corning Gorilla Glass 5, а у Redmi Note 13 Pro 5G – Gorilla Glass Victus. Второе стекло считается более надежным и прочным.

Redmi Note 13 Pro 5G поддерживает полезную технологию eSIM, которой многие пользуются. Для подключения проводных наушников можно использовать аудиоджек. Poco X6 Pro 5G в этом плане отстает.﻿

Экраны

Дисплеи у Poco X6 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro 5G совершенно одинаковые. Это 6.67-дюймовые AMOLED-матрицы разрешением 1220х2712 пикселей. Частота обновления у них 120 Гц, стандартная яркость составляет 1200 нит, а пиковая – 1800 нит. Обе модели поддерживают Dolby Vision.

По качеству экраны тоже не отличаются, как и по настройкам цветопередачи и другим параметрам. У смартфонов Xiaomi всегда были отличные дисплеи, поэтому здесь можно спокойно выбирать любую модель из этих двух.

Процессоры, память и ОС

Производительность – это одно из основных отличий. Процессор MediaTek Dimensity 8300 Ultra, установленный в Poco X6 Pro 5G, считается почти флагманским и отлично справляется со всеми нагрузками. Это железо без проблем позволит играть в мощные игры на ультравысоких настройках.

В AnTuTu Poco X6 Pro 5G набирает около 1 400 000 баллов, в Geekbench 6 получаем 4696 баллов. Несмотря на то, что в разных условиях тестирования показатели синтетических тестов могут немного отличаться, все равно Пока будет выдавать флагманские значения.

У Redmi Note 13 Pro 5G все скромнее: процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 является хорошим вариантом для повседневного использования. Но требовательные игры по типу Genshin Impact на ультравысоких настройках графики могут выдавать средние результаты: не исключены лаги и низкие показатели fps.

Redmi Note 13 Pro 5G набирает в AnTuTu около 520 000 баллов, у Geekbench 6 – 2751 балл. Сравните результаты с Poco X6 Pro 5G, и вы увидите, что Snapdragon 7s Gen 2 почти наполовину слабее Dimensity 8300 Ultra. Но это важно только для игр.

Базовые варианты памяти одинаковые. И тот и другой аппарат можно приобрести в модификации 8/256 ГБ. Для среднебюджетника это лучший вариант. Poco X6 Pro 5G в официальной продаже еще можно найти с версией 12/512 ГБ, что подойдет требовательным пользователям. Или если вы приобретаете смартфон на несколько лет.

С коробки смартфоны работают на разных версиях ОС. У Поко это уже HyperOS (MIUI 15) и Android 14. А у Редми – MIUI 14 с Android 13, обновление до HyperOS еще не вышло. Из этого следует, что Poco X6 Pro 5G будет дольше обновляться, ведь он сразу поставляется с Android 14﻿.

Poco X6 Pro

﻿

Камеры

Камеры у смартфонов тоже существенно разнятся. И если в плане производительности выигрывает Poco X6 Pro 5G, то по камерам однозначный победитель – это Redmi Note 13 Pro 5G.

В Поко установлен главный модуль на 64 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Редми получил основную камеру разрешением 200 Мп с OIS + тоже 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельное макро.

В полном обзоре мы говорили, что Redmi Note 13 Pro 5G фотографирует хуже предшественника, и тогда мы были скорее разочарованы результатами. Но это если сравнивать с флагманами, а для среднебюджетника Редми делает очень достойные снимки. Если включить разрешение 200 Мп, то получаем невероятно детализированные фотографии.

А вот аппараты Поко никогда не отличались особенными камерами. В Poco X6 Pro 5G фото на 64-мегапиксельный сенсор получаются просто нормальными, со средней детализацией и шумами во время ночной съемки. С Redmi Note 13 Pro 5G это разные уровни.

Ультраширики у смартфонов примерно одинаковые, но на Редмике все равно немного лучше. Поэтому, если вам нужен камерофон по доступной цене, вы часто и многое снимаете, вам важна высокая детализация снимков – это точно Redmi Note 13 Pro 5G.

Мобильные устройства пишут видео в одинаковом качестве 4K с 30fps. Фронтальная камера нам тоже больше понравилась на Редми Ноут 13 Про 5G, хотя технические параметры не отличаются от Poco. Здесь все дело в программной обработке.

Redmi Note 13 Pro

﻿

Автономность

По времени автономной работы вы не заметите разницы между Redmi Note 13 Pro 5G и Poco X6 Pro 5G. У первой модели емкость батареи 5100 мАч, во второй – 5000 мАч. Имеется проводная зарядка на 67 Вт. Беспроводная технология, конечно, у обоих девайсов отсутствует.

При умеренном использовании можно рассчитывать на полтора-два дня автономной работы. До 100% телефоны заряжаются примерно за 45 минут.

Цена

Рассмотрим стоимость Poco X6 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro 5G. Как уже упоминалось, в официальных точках продаж Редми стоит дороже – 15 999 грн за версию 8/256 ГБ. А Poco X6 Pro 5G можно купить за 13 999 грн (тоже официально, с гарантией).

Разница составляет 2 тысячи гривен, и ее нельзя назвать существенной. Тем более, некоторые интернет-магазины продают глобальную версию Редми Ноут 13 Про 5G чуть дороже 14 тысяч гривен. Посмотреть и сравнить все цены вы можете на Е-каталоге. Выходит, мобильные устройства стоят примерно одинаково.

Выводы

Так какой телефон лучше купить: Redmi Note 13 Pro 5G или Poco X6 Pro 5G? Мы выяснили, что по цене они особо не отличаются, потому нужно отталкиваться только от своих предпочтений. Если подбираете мощный смартфон для гейминга – это однозначно Поко Х6 Про 5G. Добавим сюда еще новую прошивку и операционную систему сразу из коробки.

В качестве универсальной модели он тоже больше подходит, поскольку не всем нужна камера на 200 Мп, а вот производительная «начинка» и долгая поддержка от производителя – это всегда хорошо.

Вы часто фотографируете, используете в профессиональных целях снимки с разрешением 200 Мп и вам нужен достойный камерофон – тогда выбирайте Redmi Note 13 Pro 5G. В плане фотосъемки он точно вас не разочарует.

Но не стоит забывать, что Redmi Note 13 Pro 5G имеет отличия в плане дизайна и коммуникаций. Он выигрывает за счет стеклянного корпуса, поддержки eSIM и аудиоджека. Если вам эти параметры не важны, смело смотрите в сторону Poco X6 Pro 5G. Если же хотите телефон с eSIM (а это очень крутая технология) – тогда без раздумий покупайте Redmi Note 13 Pro 5G.

В заключение хотим сказать, что оба смартфона отличные, и вы точно не ошибетесь, если выберете какой-нибудь из них. Xiaomi, как обычно, делает отличные смартфоны, только ей нужно немного снизить стоимость линейки Redmi, или хотя бы не повышать ее с выходом каждой новой модели.

А какой аппарат из сегодняшнего сравнения понравился вам больше всего?