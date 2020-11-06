Портативная колонка Tronsmart, беспроводные наушники Oppo и автомобильная зарядка BlitzWolf доступны по скидкам

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Скидки и акции на электронику

В среду на следующей неделе пройдет распродажа 11 11 и многие готовятся к ней, запасаясь купонами, чтобы совершить покупки максимально выгодно. Мы тоже готовимся к этой акции и надеемся, что нам посчастливиться урвать нужные товары за минимальный прайс. При этом мы не перестаем мониторить предложения интернет-магазинов, ведь скидки и акции случаются каждый день и всегда сохраняется шанс купить что-то выгодно и не в дни глобальных распродаж.

Все самое интересное, что нам удается найти на просторах интернет-магазинов, публикуется в Telegram-канале Andro price и мы призываем не игнорировать те предложения, которые встречаются и сейчас. Вдруг что-то интересное и вкусной цене вы найдете для себя. Ниже — топ-3 акции сегодняшнего дня.

Портативная колонка Tronsmart

Характеристики: Element T6 Mini, Bluetooth 5.0, 15W, аккум. 2500 мАч, IPX6

Бесплатная доставка в РФ

Цена: $21,99 - https://lite.al/7BVqq

BlitzWolf - беспроводное зарядное устройство для авто + держатель смартфона

Характеристики: BW-CW1, 10W/7.5W/5W

Цена: $6.99 (+ доставка) - https://lite.al/9-p1S0

Промокод "BG10BWCW1"

Oppo - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: Enco X, ANC, Bluetooth 5.2, динамические драйверы 11 мм, аккум. 535 мАч, IP54

Предложение для РФ

Цена: от $135,64 - https://lite.al/uolt2

Купон магазина $1.0 + промокод "1111admitad300"