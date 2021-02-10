Безграничный поиск: Google добавила Chrome для автомобилей

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Интересные функции от Google

Google показала функции, которые появятся в Android Auto и автомобилях со встроенной системой Google.

Первая функция не так интересна, но достаточно важна. Электромобили, совместимые с Android Auto, теперь смогут обмениваться информацией о заряде аккумулятора с Google Maps в режиме реального времени. В соответствии с этим будут рассчитываться до места назначения и будут предлагаться остановки для подзарядки. Пока эта функция будет доступна только для нескольких машин.

Интересной функцией оказался встроенный браузер Chrome. Он призван сделать автомобили более функциональными, но с другой стороны следует помнить о безопасности во время вождения автомобиля. В настоящее время доступен только для Polestar и Volvo в бета-версии. Вы можете использовать его для просмотра веб-страниц или доступа к закладкам во время остановки.

Шоу от PBS Kids и Crunchyroll теперь доступны "в выбранных автомобилях со встроенным Google", чтобы развлекать детей, равно как и приложение The Weather Channel, дебютировавшее "по многочисленным просьбам", как утверждает Google.

В этом году новые модели со встроенным Google появятся в автомобилях Nissan, Ford и Lincoln, а позже к ним присоединится Porsche.

Источник: google