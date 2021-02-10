Посмотрите на то, каким может быть Samsung Galaxy S22 Ultra

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Показали дизайн Samsung Galaxy S22 Ultra

Представив серию Galaxy S21, Samsung не смогла удивить по-настоящему. Будет ли что-то интересное в семействе Galaxy S22? Ребята из ресурса Letsgodigital говорят о том, что кое-что любопытное в Galaxy S22 Ultra найдется и опубликовали достаточно большой материал о том, какой будут новинка. А сопроводили его еще и рендерами флагмана, которые созданы графическим дизайнером Technizo Concept на основе имеющихся слухов и утечек.

Лицевая панель будет оформлена типично для флагманов компании: дисплей с тонкими рамами с закругленными краями и круглым отверстием под селфи-модуль. Обещают, что диагональ экрана Galaxy S22 Ultra составит 6,81 дюйма и разрешение QuadHD+. Это будет единственный флагман линейки, который удостоится LTPO-панели с адаптивной частотой обновления.

Еще одним отличием этой модели от прочих устройств серии будет стеклянная тыльная панель, тогда как Galaxy S22 и Galaxy S22+ получат пластиковый «задник». Предложат поддержку S Pen, систему охлаждения с вентилятором и, возможно, камеру под дисплеем на 44 Мп. Последняя черта Galaxy S22 Ultra под вопросом, нет уверенности, что Samsung освоила новую технологию и готова предложить самодостаточное решение.

Фишкой и главной продающей чертой смартфона станет камера, настраивать которую должны помочь специалисты Olympus. Блок оформлен на манер Galaxy S22 Ultra, но один датчик будет особенно крупных размеров. Такие его габариты могут быть продиктованы тем, что тут установят сенсор на 200 Мп. Правда, по другой информации компания отказалась от наращивания мегапикселей и в качестве главного предложат модуль на 50 Мп. Здесь будет телеобъектив и даже предсказывают поддержку оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика.

Samsung Galaxy S22 Ultra должен предложить чип Exynos 2200 или Snapdragon 895, до 16 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 1 ТБ. Емкость аккумулятора может составить 5000 мАч и руководит работой гаджета станет фирменная оболочка One UI 4.0 на основе Android 12. Ценник на флагман в базовой версии должен быть в диапазоне от 1250 до 1300 евро.

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Источник: letsgodigital