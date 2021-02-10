Мощность и 120 Гц всего за $94 – Blackview представила новую линейку смартфонов SHARK

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Мощно как для 94$

Компания Blackview объявила о выходе новой линейки смартфонов SHARK, ориентированной на молодых пользователей, не желающих переплачивать за лишнее и желающих получить мощное железо. Первой моделью стал флагман SHARK 8 – компания уже открыла предзаказ – 11 ноября цена будет всего от 94 долларов.

Смартфон имеет привлекательный дизайн и доступен в цветах Galaxy Blue, Blaze Gold и Moonlight Gray.

SHARK 8 оснащен 13 Мп фронтальной и 64 Мп основной, камеры, кстати, от Samsung. Технология Super-PD позволяет делать четкие снимки движущихся объектов и в условиях слабого освещения.

А вот что и является фишкой за эти деньги – процессор MediaTek Helio G99, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти обеспечивают высокую производительность и возможности мультитаскинга. Смартфон работает на ОС DokeOS 4.0 на базе Android 13.

Еще одна фишка – дисплей диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц позволяет наслаждаться просмотром видео и играми. Также аккумулятор емкостью 5000 мАч порадует вам длительное время автономной работы.

Blackview SHARK 8 будет доступен для предварительного заказа с 11 по 17 ноября по цене $93.99 – так что если вам нужен качественный процессор за небольшую стоимость и качественный экран – он вам точно понравится.

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BlackView SHARK 8 - от $94﻿

Чтобы получить такую цену, закажите телефон во время большой распродажи с 11 по 17 ноября