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Возвращение Honor в Украину - Google сервисы, топ камеры, проверенное качество

29.08.2023 229 1

возвращение великого игрока в Украину

 

На фоне санкций Huawei компания Honor постепенно сворачивала свое присутствие на рынке Украины, а последний действительно топовый Honor у нас в стране выходил еще 4 года назад – Honor 20.

 

Возвращение Honor в Украину - Google сервисы, топ камеры, проверенное качество – фото 1

 

После этого компания Huawei попала в санкционный список и продажи начали сходить на нет, а последний пост компании в Instagram был почти 2 года назад – 24 сентября 2021 года. Тем не менее, времена меняются.

 

В конце 2020 года компания Honor стала самостоятельным брендом во избежание санкций США: трюк сработал, ведь у компании теперь официально есть Google сервисы, доступ к Qualcomm и MediaTek и при этом лучшие фишки EMUI сохранились на девайсе.

 

Возвращение Honor в Украину - Google сервисы, топ камеры, проверенное качество – фото 2

 

И вот, компания решила вернуться на наш рынок с новостями устройствами: пока нам не есть доступная информация, что за смартфоны привезет бренд в нашу страну, однако думаю, что компания начнет со смартфона Honor 90. Если коротко об этом смартфоне - неплохой субфлагман, в которому есть все нужные фишки по типу быстрой зарядки и хорошей камеры.

 

Но у компании есть еще одна премиальная серия смартфонов – Honor Magic. Она никогда не была представлена в Украине, однако думаю, что при успехе бренда в субфлагманском сегменте они могут привезти к нам и гиперфлагман. Будем ждать.

 

А что вы думаете о Honor? Поделитесь с нами в комментариях

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 29.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Роман 0
Користуюся смартфоном Huawei p30 і дуже задоволений. Те, що Honor повертається, то є добре. Спроба перейти на Сяомі, особливо, Самсунг, була невдалою. То ж, чекаємо на Honor )
29.08.2023 10:41
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