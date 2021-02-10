Появилась ясность со временем и форматом проведения выставки MWC 2021

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MWC 2021 пройдет оффлайн, но в другое время и с рядом ограничений

Ассоциация GSMA, организатор выставки Mobile World Congress 2020 в Барселоне сообщила о том, что выставка MWC 2021, которая ежегодно проходит в Барселоне, состоится и в нынешнем году. Причем обещают штатный или очный формат, а не онлайн, но при этом время ее проведение перенесли на лето. Мероприятие пройдет с 28 июня по 1 июля, а в феврале пройдет MWC Shanghai 2021.

Пандемия коронавируса не отступила, поэтому шоу проведут с целым рядом ограничений и с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники обязаны будут сдать тест на наличие COVID-19 за 72 часа до открытия выставки. Процедура вакцинации не будет обязательной, но организаторы намерены уменьшить количество контактов между участниками и посетителями. Количество последних сократят до 50 тысяч.

Все посетители должны будут носить маски и не пренебрегать нормами социальной дистанции возле стендов и во время пресс-мероприятий. На территории выставочных павильонов будет проводиться санитарная дезинфекция. Но нас обывателей больше интересует то, кто приедет в Барселону на MWC 2021 и какие продукты привезет. На данный момент состав компаний-участниц не озвучен.

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Источник: mwcbarcelona