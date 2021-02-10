Представили Huawei Nova 8 SE Vitality Edition: грустно и странно

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Huawei Nova 8 SE Vitality Edition получил старую платформу и высокий ценник

На следующей неделе состоится премьера флагманской линейки Huawei P50, а сейчас компания разогревает аудиторию релизом менее значимой и более доступной модели — Huawei Nova 8 SE Vitality Edition. По сути компания взяла за основу Honor X20 SE, упростив целый ряд параметров и с оглядкой на те комплектующие, до которых она смогла дотянуться.

Huawei Nova 8 SE Vitality Edition построен на базе 14-нанометрового чипсета Kirin 710A, производством которого сейчас занимается китайская компания SMIC. На лицевой панели установили 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и в верхней его части имеется отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

На тыльной стороне Huawei Nova 8 SE Vitality Edition установили систему из трех датчиков, где главный на 48 Мп и в помощь ему даны два бесполезных сенсора по 2 Мп каждый. Оперативной памяти дали 8 Гб и емкость флеш-накопителя составила 128 Гб. Питает смартфон аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч, которую можно «дозаправить» на мощности 40 Вт.

Руководит работой Huawei Nova 8 SE Vitality Edition операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1. Толщина корпуса составила 8,4 грамма и на правой его боковой грани находится сканер отпечатков пальцев. Несмотря на не самый лучший выбор по части аппаратной платформы и посредственную камеру, ценник на смартфон компания запросила немалый — $290.

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Источник: gizmochina﻿