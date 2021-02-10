Представили Nintendo Switch (OLED): без восторга

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Nintendo представила новое поколение гибридной игровой консоли Switch. Ключевая фишка — OLED-дисплей. Сама панель стала больше и ее диагональ составляет 7 дюймов против 6,2 дюйма у оригинальной версии и 5,5 дюйма — у Switch Lite. Разрешение оставили прежним 1280х720 точек, но рамки сделали тоньше.

Среди прочих заметных изменений увеличившийся вдвое объем постоянной памяти — 64 Гб, а также улучшенная звуковая система. В дополнение к порту HDMI добавили Type-C и Ethernet-разъём. Парочку портов USB Type-A оставили нетронутыми.

О «железе» не было сказано ни слова, что заставляет строить догадки, что апгрейда не случилось. Аппаратная платформа у новой версии аналогична оригинальной. Помимо традиционной красно-синей расцветки можно приобрести версию в белом или черном цвете. Обновилась у Nintendo Switch ножка, которая производит впечатление основательной и устойчивой.

Старт продаж Nintendo Switch (OLED) запланирован на 8 октября и на глобальном рынке за нее будут просить $350, это на $50 дороже оригинальной Switch. В России новинка будет доступна по цене 30 499 рублей и предзаказы на нее начнут принимать с 15 июля.

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Источник: theverge