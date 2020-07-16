Представлен бюджетный Samsung Galaxy M01s

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Samsung Galaxy M01s — это простой смартфон с классическим для наших дней форматом дисплея, невзрачным дизайном, но приличным аккумулятором. Это аппарат сегодня дебютировал в Индии и его создавали без попытки предложить набор актуальных технологий. Но все же одна фича, несвойственная смартфону его уровня, ему досталась — объемный звук Dolby Atmos.

Аскетично и бюджетно

Это смартфон, который полностью соткан из компромиссов и за сумму $133 предлагается мобильник, обладающий дисплеем диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев и функцией Face Unlock, селфи-камерой на 8-мегапикселей и сдвоенной тыльной с датчиками на 13 Мп + 2 Мп.

Аппаратная основа Samsung Galaxy M01s — восьмиядерный чип Helio P22 с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной с возможностью ее расширить картами памяти microSD до 512 Гб. Питает устройство аккумулятор емкостью 4000 мАч и руководит его работой операционная система Android 10.

Фактически перед нами прошлогодний Samsung Galaxy A10s, но с большим объемом оперативной памяти и на базе актуальной версии зеленого робота.

Источник: fonearena