Представлен Honor X8 с Snapdragon 680

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Ценника нет, поэтому делать выводы рано

Сегодня без какого-либо предварительно разогрева и информационного шума был представлен Honor X8. Страничка с новинкой появилась на официальном сайте компании. Цена на аппарат не объявлена, поэтому предлагаем только оценить его характеристики.

Заключен Honor X8 в корпус с габаритами 163,4х74,7х7,45 мм при весе 177 грамм. Внутри установили чипсет Honor X8, предложили 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Работает смартфон под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2

За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. Разрешение фронтальной камеры Honor X8 составило 16-мегапикселей и на задней панели установили четверную тыльную камеру с датчиками 64 Мп + 5 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор).

Прочие характеристики смартфона включают в себя порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм аудиоразъем, поддержку Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11ac и 4G LTE. Ожидается, что Honor X8 появится в продаже на рынке Европы, остается дождаться оглашения ценников и тогда станет понятно, выберут ли его потребители.

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Источник: gizmochina