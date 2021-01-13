Представлен HTC Desire 21 Pro 5G

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HTC Desire 21 Pro 5G стал очередным дорогим середняком

По итогам ноября и декабря прошлого года у HTC появился повод для осторожного оптимизма. Компания зафиксировала рост собственной выручки на 1,02% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне приятных новостей она анонсировала HTC Desire 21 Pro 5G по цене $430. Увы, ценник чрезмерно высок на фоне тех характеристик, которые получила новинка.

Базируется HTC Desire 21 Pro 5G на Snapdragon 690, обладает 8 Гб оперативной памяти и флеш-памятью 128 Гб. В его активе IPS-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и селфи-камера на 16-мегапикселей.

Поставляется HTC Desire 21 Pro 5G с предустановленной операционной системой Android 10 и на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков, где главный сенсор на 48-мегапикселей. Дополняет его широкоугольный модуль на 8-мегапикселей и два датчика по 2 Мп каждый, где один анализирует глубину, а второй предназначен для макросъемки.

Выйдет ли HTC Desire 21 Pro 5G на глобальный рынок, информации нет. На данный момент он доступен только в Тайване.

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Источник: phonearena