Представлен Huawei Nova 8 SE: очень странная модель

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Архаичный чип, зарядка флагманского уровня и высокий прайс

Про мировой кризис, дефицит комплектующих, рост цен и санкции против Huawei мы неоднократно писали. К первым трем вещам косвенно причастна и китайская компания, которая в агонии перед введением санкций скупала все до чего могла дотянуться только бы побольше забить складских запасов впрок. Отчасти это получилось, но комплектующие имеют особенность заканчиваться и устаревать.

Пример того, что компании приходится использовать компоненты не «первой свежести» — Huawei Nova 8 SE 4G. Это смартфон, который в качестве аппаратной платформы получил чипсет Kirin 710A. Этому процессору уже два года, и он создан с использованием 14-нанометрового техпроцесса. А производится он силами Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Huawei Nova 8 SE оснастили 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, батарейкой емкостью 3800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт и OLED—экраном разрешением 2400х1080 точек диагональю 6,5 дюйма. Смартфон обладает фронтальной камерой на 16 Мп и четверной тыльной 64 Мп (f/1.9) + 8 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (сенсор для макросъемки). В плане ценника компания скромничать не стала. Оценили Huawei Nova 8 SE в $330.

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Источник: gizchina