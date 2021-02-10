Представлен интерфейс One UI Watch для будущих-смарт-часов Samsung

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One UI Watch улучшит производительность, автономность и предложит интеграцию со сторонними приложениями

Спустя почти два месяца после того, как Samsung и Google анонсировали свою объединенную платформу Wear для умных часов, Samsung представила программное обеспечение, которое будет использоваться на всех будущих моделях Galaxy Watch - One UI Watch. Релиз состоялся в рамках участия компании в выставке MWC 2021.

Ожидалось, что представят и «железную» новинку с новым интерфейсом — Galaxy Watch 4. Но компания решила не спешить с ее анонсом и устроит его на предстоящем мероприятии Unpacked, которое пройдет в августе. Samsung также объявила, что обновление уже вышедших смарт-часов до One UI Watch в ее планы не входит. Вместо этого Samsung пообещала трехлетнюю поддержку программного обеспечения Tizen.

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Интерфейс One UI Watch призван улучшить бесшовное взаимодействие софта смартфонов и смарт-часов, за счет открытия доступа к еще большему количеству приложений и упрощения задач. С новой операционной системой приложения, совместимые с часами, будут автоматически добавляться в Galaxy Watch, когда пользователь загружает основное приложение на свой смартфон. Если сервис «Часы» будет настроен на то, чтобы отображать время в каком-то городе, то эта же информация будет автоматически показана и на умных часах.

Еще одна фишка One UI Watch — поддержка синхронизации для блокировки контактов. Другими словами, если вы заблокируете звонок или сообщение на часах, контакт будет автоматически заблокирован и на вашем телефоне.

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Новая прошивка предложит поддержку магазина приложений Google Play. Пользователи смогут устанавливать на смарт-часы такие приложения, как Spotify или YouTube Music, Strava или Adidas Running, Calm или Sleep Cycle и даже Google Maps.

В дополнение к приложениям южнокорейский гигант надеется, что разработчики создадут массу новых циферблатов для One UI Watch. Компания объявила о выпуске улучшенного инструмента для дизайна циферблатов, который должен максимально упростить процедуру кастомизации. И, конечно же, Samsung пообещала повысить производительность смарт-часов на базе One UI Watch, а также увеличить время автономной работы.

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Источник: phonearena