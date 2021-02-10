Представлен iQOO Neo6: геймерский характер и камера с оптическим стабом

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Скоромный по цене, но топовый по «железу»

Сегодня в Китае iQOO провела мероприятие, посвященное анонсу новинок. Собственно, главным героем стал смартфон iQOO Neo6 и показали портативные аккумуляторы. Китайцы любят высокопарные слова и сегодняшнее действо они охарактеризовали, как демонстрацию «мощного управления, горячей крови и крутой игры».

Несложно понять, что iQOO Neo6 позиционируется как игровой смартфон и проявлением его геймерской натуры является присутствие Е4 AMOLED-дисплея от Samsung с частотой обновления 120 Гц и откликом тача 360 Гц (мгновенный отклик 1200 Гц для прикосновения одним пальцев). Диагональ экрана составила 6,62 дюйма, разрешение 2400х1080 точек, пиковая яркость 1300 нит, есть поддержка HDR10+ и коэффициент контрастности 6 000 000:1. Дополняет картину независимый чип для дисплея Pixelworks Pro.

Вместо выдвижных и механических курков, в iQOO Neo6 предложили две сенсорные кнопки, которые находятся с правой и левой стороны экрана. Логика работы такая же, как и у традиционных чувствительных к давлению триггеров. Для того, чтобы геймер гарантировано мог провести время за тяжелыми игрушками, внутри установили чип Snapdragon 8 Gen 1 и по заверению компании iQOO Neo6 набирает 1 065 001 балл в AnTuTu. Выдерживать длинные сеансы игр чипсету помогает система жидкостного охлаждения площадью 2396 мм² (площадь, на которой отводится тепло 46662 мм²), созданная с применением редкоземельных материалов и графита.

Предсказуемо видеть в перечне характеристик iQOO Neo6 оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную UFS 3.1. За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч и есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт. На «дозаправку» 20% батареи должно уходить 3 минуты, а 30% — всего 5 минут.

Работает iQOO Neo6 под управлением фирменной оболочки OriginOS на базе Android 12, есть NFC, линейный вибромотор, поддержка Wi-Fi 6, ИК-порт, Bluetooth 5.2 и NFC. Передняя камера представлена датчиком Samsung S5K3P9 на 16 Мп и на тыльной стороне предложили сет из трех модулей: 64 Мп (Samsung S5KGW1P, OIS) + 12 Мп (сверширик, Samsung S5K3L6, угол обзора 116 °) + 2 Мп (монохромный, GC02M1B).

На выбор есть версии со стеклянной тыльной крышкой и из экокожи. С 20 апреля в продажу поступят три модификации iQOO Neo6: 8/128 Гб — $440, 8/256 Гб — $471 и 12/256 Гб — $518.

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Источник: toutiao