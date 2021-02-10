Представлен iQOO Z6 4G: недорогой смартфон для тех, кому 5G не нужен

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Ладно скроенная бюджетка

Суббренду Vivo — iQOO уже 2,5 года и он уверенно строит свой модельный ряд. Основные рынки сбыта — Китай и Индия. Именно на индийском рынке был представлен iQOO Z6 4G. Напомним, что ранее компания выпустила iQOO Z6 5G и из названия уже понятно, что главная отличительная черта между двумя устройствами — поддержка сетей пятого поколения.

iQOO Z6 4G построен на базе Snapdragon 680 с пиковой частотой 2,4 ГГц. В его активе до 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, 90-герцовый AMOLED-дисплей разрешением 2404х1080 точек, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой.

Поставляется iQOO Z6 4G с операционной системой Android 12 с оболочкой Funtouch 12, фронтальным объективом на 16-мегапикселей и тройной основной камерой, где в качестве главного выступает модуль на 50-мегапикселей. Два прочих модуля — заглушки по 2 Мп каждая для макросъемки и анализа глубины. Если посмотреть на характеристики iQOO Z6 5G, то окажется, что 4G-версия отличается от него аппаратной платформой и менее мощной быстрой зарядкой.

iQOO Z6 4G доступен в трех модификациях памяти, где младшая версия предлагает 4/128 Гб и просят за нее $190. Вариации с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти обойдутся в $209 и $222 соответственно.

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Источник: xiaomiui