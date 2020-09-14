Представлен LG Wing: поверни экран

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Анонсировали LG Wing с поворотным дисплеем и выдвижной камерой

Вот и состоялась премьера смартфона LG Wing, ставший первым продуктом проекта Explorer. В рамках экспериментальной линейки будут выходить оригинальные и интересные продукты. Несмотря на то, что сама компания позиционирует новинку как концептуальный смартфон, можно говорить о том, что он представляет собой нечто большее, чем демо-версия. В следующем месяце новинка появится в продаже в Южной Корее, а чуть позже ее начнут продавать в Северной Америке и Европе.

Главное, что отличает LG Wing от других смартфонов на рынке — уникальный форм-фактор. Он получил поворотный 6,8-дюймовый P-OLED-дисплей, который в режиме Swivel Mode можно по часовой стрелке повернуть на 90 градусов. В таком положении основной дисплей начинает работать, как правило, в альбомном режиме и открывается второй 3,9 дюймовый дисплей. Разрешение главной матрицы составило 2460х1080 точек с соотношением сторон 20,5:9, а второго экрана — 1240х1080 пикселей.

Дополнительный дисплей пригодится для набора текстов, навигации, управления контентом, вывода сообщений или общения в чатах, а также позволит работать с другим приложением и выполнит роль своеобразного стабилизатора (штатива) при съемке. Главная идея состоит в том, что основной экран заточен на выполнение главной задачи, а второй является вспомогательным, помогающим выполнять действия, не задействуя главный экран. Корейцы обещают, что поворотный механизм будет работать надежно и без сбоев. Заявленный цикл раскрытия и закрытия составит 200 тысяч.

Построен LG Wing на Snapdragon 765G, обладает 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч и есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Имеется выдвижная фронталка на 32 Мп, операционная система Android 10, NFC, защита по классу IP54 и военному стандарту MIL-STD-810G. Основная камера тройная с датчиками 64 Мп (OIS, f/1.8) + 13 Мп (широкоугольный, f/1.9) + 12 Мп (широкоугольный, f/2.2). Заявлена функция одновременной съемки на основную камеру и фронтальную.

Цены на LG Wing не объявлены, но все указывает на то, что ценник будет в районе $1000.

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Источник: ﻿theverge