Представлен Moto G200: доступный флагман

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Moto G200 предложил 144 Гц экран, Snapdragon 888+ и 108 Мп камеру

Сегодня семейство Moto G пополнилось новинкой — Moto G200. И это самый топовый продукт линейки и ориентирован на тех, кто превыше всего ценит технические характеристики. А еще компания предложила вполне адекватный ценник на свое устройство.

В арсенале Moto G200 дисплей диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+, соотношение сторон составило 20:9 и есть поддержка HDR10. Весит новинка 202 грамма и ее габариты составили 168,07х75,53х8,89 мм. Внутри скрывается аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Moto G200 базируется на флагманском чипе Snapdragon 888+ с графикой Adreno 660, предлагает 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гб постоянной UFS 3.1. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп и на тыльной стороне предложили сет из трех датчиков 108 Мп (f/1.9) + 13 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины).

В активе устройства Wi-Fi 6E, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, отдельная кнопка для активации Google Assistant, стереодинамики и защита от брызг IP52. Оценили Moto G200 в 499,99 евро или $567.

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Источник: androidauthority