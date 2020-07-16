Представлен недорогой планшет Honor Tablet 6

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Рынок планшетов стремительно сокращается, и только у Apple, Samsung и Huawei в этом сегменте дела складываются относительно хорошо. Поэтому не удивительно, что сегодня состоялась премьера недорого планшета Honor Tablet 6, который доступен в версии с поддержкой 4G LTE и баз таковой.

Характеристики

Толщина корпуса новинки составила 7,55 мм и весит она 460 грамм. Передняя панель отдана под 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 пикселей. Внутри установлен чип Kirin 710A, есть 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64/128 Гб постоянной. В активе устройства стереодинамики, поддержка стилуса Magic Pen и руководит его работой фирменная оболочка Magic UI 3.1.

Самая младшая версия Honor Tablet 6 предлагает 3/32 Гб памяти и стоит она $185. Модификации с 4/64 Гб и 4/128 Гб оценены в $200 и $240 соответственно. Для тех, кто хочет заполучить модель с поддержкой LTE, стоит быть готовыми отдать $230 за версию с 4/64 Гб, и вариация с 4/128 Гб обойдется в $270.

Расстановка сил на рынке

По итогам первого квартала нынешнего года рынок планшетов сократился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Треть этого рынка контролирует Apple (30,4%). На втором месте оказалась Samsung, доля которой составляет 20,2% и замкнула тройку лидеров Huawei — 12%.

Источник: mydrivers