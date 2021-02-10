Представлен Nokia G50 с емкой батарейкой и высоким прайсом

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Неоправданно дорого

Вчера свои новинки представили Meizu, Realme и Microsoft. К череде премьер присоединилась компания HMD Global, которая вывела на рынок Nokia G50. Официальное мероприятие, посвященное презентации новинки, компания проведет 6 октября, но уже вчера она появилась в предзаказе в ряде стран Европы и в Китае.

Nokia G50 построен на базе Snapdragon 480, обладает 6,82-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (1640х720 пикселей), 4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64/128 Гб. Имеется аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

На передней панели Nokia G50 установили фронтальную камеру на 8-мегапикселей, а на задней панели три датчика изображения, где главный на 48 Мп и ассистируют ему сверхширик на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Заявлена поддержка Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0, предложили порт USB Type-C, слот для карт microSD до 512 Гб и 3,5 мм разъем для наушников.

В активе Nokia G50 боковой сканер отпечатков пальцев и руководит его работой операционная система Android 11. В Европе за смартфон запросили 230 евро ($270), а в Китае его предлагают за $309.

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Источник: sparronews