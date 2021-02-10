Представлен Poco C31 с емкой батарейкой

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Poco C31 вышел ничем не примечательным

Poco продолжает расширять модельный ряд устройств и сегодня пополнение случилось в С-серии. Poco C31 — бюджетник и «единокровный» брат Redmi 9C и Redmi 9 Activ. Он ориентирован на тех, кто отдает предпочтение устройствам начального уровня.

Poco C31 обладает 6,53-дюймовым дисплеем разрешением HD+, яркостью 400 нит и контрастностью 1500:1, восьмиядерным чипсетом Helio G35 с видеоускорителем IMG Power GE8320, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной.

На передней панели установили камеру на 5-мегапикселей, есть порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth, Wi-Fi и работает аппарат под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Основная камера Poco C31 получила три датчика изображения, где главный на 13 Мп со светосилой f/2.2, а дополняет его макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины с аналогичным разрешением.

Смартфон получил водоотталкивающее покрытие и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Доступна новинка в двух модификациях с 3/32 Гб памяти по цене $115 и 4/64 Гб — $128.

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Источник: xatakandroid