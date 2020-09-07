Представлен Poco X3 NFC: король среднего сегмента

1318

Poco X3 NFC: Snapdragon 732G, NFC, 120-Гц дисплей, защита от брызг и емкая батарейка

Сегодня состоялась премьера Poco X3 NFC. К его созданию подошли солидно и по уму, отказавшись от идеи вновь клонировать что-то от Redmi. Теперь действительно есть определенная иллюзия, что бренд Poco стоит словно в стороне и независим. Можно порадоваться хотя бы за то, что компания представила самодостаточный смартфон с продвинутым по железу решением.

У Poco получилось одно из лучших решений на рынке, если ориентироваться на сбалансированность характеристик. В смартфоне может быть слабовата камера и почти наверняка будут шероховатости в софте, но по совокупности черт это добротный и один из лучших в своем классе смартфонов.

В целом дизайн Poco X3 NFC, за исключением необычно организованного блока основной камеры, не несет в себе индивидуальных элементов. Тем не менее, смартфон оставляет приятное впечатление несмотря на то, что будет немало тех, кому не понравится решение с врезанной в дисплей фронталкой. Цветовых исполнений два: черный и синий.

Экран в Poco X3 NFC установлен актуальный: 6,67 дюйма, IPS, 2400х1080 точек, яркость 450 нит, DCI-P3 87,4%. Разрешение не запредельное, но достаточное. Но самое интересное, что частота обновления здесь 120 Гц и отклика сенсорного слоя составила 240 Гц. Любопытно, что компания заявляет, что тут применили технологию адаптации частоты обновления исходя из того, какой контент отображается на дисплее. Так, при просмотре статических картинок частота снизится до 50 Гц, при переключении между приложениями матрица выдаст 60 Гц, а вот во время игр — частоту «выкрутят» на максимальные 90 Гц и 120 Гц.

Аппаратная платформа — Snapdragon 732G. Это система на чипе среднего класса, изготовленная по 8-нанометровому техпроцессу и без 5G-модема. Платформа состоит из восьми ядер с пиковой частотой 2,3 ГГц и предлагает вполне достойную производительность. Для поклонников цифр скажем, что по итогам забега в AnTuTu процессор набирает более 300 тысяч баллов. Одной из сильных сторон стало наличие системы охлаждения LiquidCool 1.0 Plus.

Памяти в Poco X3 NFC предложили 6 Гб оперативной и 64/128 Гб постоянной. Время автономной работы новинки должно порадовать, ведь здесь установили аккумулятор емкостью 5160 мАч. А учитывая наличие быстрой зарядки мощностью 33 Вт (до 100 за 65 минут), проблем с продолжительностью работы устройства не должно быть. Полагаю, что можно будет с легкостью получить два полноценных дня работы. Естественно, если гонять смартфон без лишнего фанатизма.

У Poco X3 NFC есть фронтальная камера на 20-мегапикселей с диафрагмой f/2.2 и на тыльной стороне установили четыре датчика. Главная гордость компании и акцент — датчик Sony IMX682 на 64 Мп со светосилой f/1.89. Блок тыльной камеры дополняет широкоугольный модуль на 13 Мп, а также парочка датчиков для анализа глубины и макросъемки по 2 Мп каждый.

Среди прочих характеристик Poco X3 NFC стоит упомянуть стереодинамики, Hi-Res Audio, NFC, Bluetooth 5.1, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, слот для карт microSD, ОС Android 10 с оболочкой MIUI 12 для Poco и защита от брызг IP53. Компания пообещала, что смарфтон сможет получать крупные обновления в течение 3-х лет. На глобальном рынке предзаказы на смартфон стартуют с завтрашнего дня по цене 229 евро за версию с 6/64 Гб и 269 евро с 6/128 Гб памяти. Первые покупатели смогут оформить покупку Poco X3 NFC по цене 199 и 249 евро соответственно.

Смартфон уже доступен для покупки на AliExpress и специально для наших читателей мы приготовили промокоды, позволяющие купить смартфон на старте продаж с экономией для бюджета.

8 сентября в 10:00 - старт продаж!

Модель: Snapdragon 732G, 6.67" AMOLED, аккум. 5160мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC

Промокод - ANDRONEWSA

Стоимость с промокодом - $194





Версия: 6/128 BLUE/GRAY - $239.00 Промокод "ANDRONEWSB"





Розыгрыш POCO X3 здесь





Первый обзор POCO X3



