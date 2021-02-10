Представлен Realme Q5i

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Типичный доступный аппарат

Сегодня в Китае состоялась премьера Realme Q5i, который открыл парад премьер новинок из одноименной линейки. Базовую версию серии и Realme Q5 Pro представят 20 апреля, а начать решено с самой младшей модели семейства. В числе ее отличительных черт можно выделить емкую батарейку, чипсет 5G от MediaTek и дисплей с повышенной герцовкой.

Realme Q5i получил IPS-экран диагональю 6,58 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика тача 180 Гц. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили двойную тыльную камеру 13 Мп + 2 Мп (макросенсор).

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Построен Realme Q5i на базе Dimensity 810, предлагает 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Питает устройство аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Realme Q5i поступил в продажу в Китае в двух модификациях, где младшая обладает 4/128 Гб памяти и запросили за нее $188. Вариант с 6/128 Гб обойдется в $204.

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Источник: Gizmochina