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Представлен Realme Q5i

18.04.2022 606 1

Типичный доступный аппарат

Сегодня в Китае состоялась премьера Realme Q5i, который открыл парад премьер новинок из одноименной линейки. Базовую версию серии и Realme Q5 Pro представят 20 апреля, а начать решено с самой младшей модели семейства. В числе ее отличительных черт можно выделить емкую батарейку, чипсет 5G от MediaTek и дисплей с повышенной герцовкой.

 

Представлен Realme Q5i – фото 1

 

Realme Q5i получил IPS-экран диагональю 6,58 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика тача 180 Гц. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили двойную тыльную камеру 13 Мп + 2 Мп (макросенсор).

 

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Построен Realme Q5i на базе Dimensity 810, предлагает 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Питает устройство аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.  

 

Представлен Realme Q5i – фото 2

 

Realme Q5i поступил в продажу в Китае в двух модификациях, где младшая обладает 4/128 Гб памяти и запросили за нее $188. Вариант с 6/128 Гб обойдется в $204.

 

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Источник: Gizmochina

Realme Q5i
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.04.2022

Комментарии

Den Snig 0
Прекрасний апарат для повсякдненного користування. Єдине, що в цій серії немає NFC. Я б замовив з Китаю, але не працює зараз доставка. Аппарат гідний, враховуючи смішну ціну. Але брати треба на 6 гб. 4 гб вже буде мало.
18.04.2022 15:35

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Представлен Realme Q5i