Представлен Redmi Note 11T

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Китайский Redmi Note 11 выходит за пределы Поднебесной

Xiaomi всеми силами пытается продать как можно больше смартфонов. И тут основной движущей силой продаж является линейка Redmi Note, а, чтобы моделей стало еще больше можно выпустить несколько версий одно и того же устройства. В итоге получаем Redmi Note 11T, который сегодня дебютировал в Индии. По факту это тот же Redmi Note 11 5G, вышедший в прошлом месяце, но с другим именем.

Redmi Note 11T обладает 6,6-дюймовым IPS‑дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 16-мегапикселей и двойной тыльной 50 Мп + 8 Мп (сверхширик, угол обзора 119 градусов). Питает аппарат аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Базируется Redmi Note 11T на Dimensity 810, предлагает 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 64/128 Гб постоянной UFS 2.2, фирменную оболочку MIUI 12.5 на базе Android 11. Имеется 3,5 мм аудиоразъем, порт USB Type-C, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт, линейный движок и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Доступен Redmi Note 11T в трех модификациях с 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $226, $240 и $266.

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Источник: indianexpress