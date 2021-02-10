Представлен Samsung Galaxy M53 5G: 108 Мп камера и 120-Гц экран пришли в бюджетный сегмент

488

Ценник не озвучен, делать выводы о смартфоне рано

Сегодня Samsung наконец-то представила Galaxy M53 5G, анонс которого ждали еще в конце марта. Новинка получила Super AMOLED‑экран с повышенной герцовкой и стала первой моделью бюджетной серии Galaxy M с 108-мегапиксельной камерой.

Samsung Galaxy M53 5G оснастили 6,7-дюймовым Infinity-O дисплеем разрешением FullHD+. Панель Super AMOLED и частота обновления составила 120 Гц. Здесь же врезали селфи-модуль на 32 Мп. Аппаратной основой смартфона стал чип Dimensity 900 в связке с 6 Гб оперативной памяти.

В активе Galaxy M53 5G флеш-накопитель на 128 Гб, слот для карт microSD до 1 ТБ, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, операционная система Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Предложили поддержку 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 и GPS.

Для основной камеры помимо сенсора на 108 Мп приготовили датчики на 8 Мп (сверхширик), макросенсор на 2 Мп и датчик глубины с аналогичным разрешением. На выбор доступны три расцветки: синяя, зеленая и коричневая. Когда и в каких регионах намерены продавать Galaxy M52 5G, информации нет. Как и приберегает озвучивание ценника компания до старта продаж.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina