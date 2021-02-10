Представлен Snapdragon 7 Gen 1: максимальная мощность и флагманские фишки для среднего сегмента

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Сегодня Qualcomm устроила презентацию, посвященную анонсу Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 7 Gen 1. Новый Snapdragon 7 Gen 1 — это субфлагманский 5G-чип, построенный на 4-нанометровом техпроцессе Samsung. Он следует за прошлогодним Snapdragon 778G и Snapdragon 778G+, а также предлагает прирост производительности.

В состав Snapdragon 7 Gen 1 входят восемь процессорных ядер: 1 ядро ​​ARM Cortex-A710 Prime с частотой 2,4 ГГц, 3 ядра Cortex-A710 Performance с частотой 2,36 ГГц и квартет ядер Cortex-A510 с пиковой частотой 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno, который обеспечивает прирост производительности на 20% по сравнению с предшественниками.

Новый чип позволяет предлагать в смартфонах 10-битные дисплеи разрешением QuadHD+ при частоте обновления 60 Гц или FullHD+ с частотой 144 Гц, до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, одиночную камеру разрешением до 84 Мп, двойную 64 Мп + 20 Мп или тройную с датчиками по 24 Мп каждый.

Имеется 14-битный процессор сигналов изображения Qualcomm Spectra Triple (ISP), 5G-модем Snapdragon X62 5G, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive и LE audio. Как и Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 + Gen 1, новый Snapdragon 7 Gen 1 также оснащен ИИ-движком Qualcomm 7-го поколения. Он предлагает до 30% улучшенную производительность ИИ по сравнению с ИИ-движком 6-го поколения, используемым в более старых чипсетах серии Snapdragon 7.

Qualcomm заявляет, что коммерческие устройства на базе новой платформы Snapdragon 7 Gen 1 от ведущих OEM-производителей, таких как Honor, OPPO и Xiaomi, появятся на рынке, начиная со второго квартала 2022 года.

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Источник: xda developers