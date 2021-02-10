Представлен OPPO A2x – смартфон с хорошим экраном и привлекательным дизайном по цене от $150

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Бюджетник с несколькими интересными характеристиками

OPPO официально представила недорогой смартфон OPPO A2x. Модель поставляется в двух конфигурациях памяти: 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ памяти по цене 1099 юаней ($150) и 1399 юаней ($192).



Экран OPPO A2x имеет каплевидный выступ для селфи-камеры и бороду. Два больших объектива камеры расположены на блестящем островке. Задняя панель имеет матовую инеевую и золотистую шелковую текстуру, приятные на ощупь. Смартфон поставляется в трех цветах: Flying Frost Purple, Mulberry Gold и Starry Night Black. Корпус защищен по стандарту IP54.



OPPO A2x работает на 7-нм процессоре Dimensity 6020. телефон поддерживает двойной режим 5G и технологией расширения оперативной памяти. Экран имеет частоту обновления 90 Гц, яркость 720 нит, сверхширокую цветовую гамму 100% DCI-P3 и 4096 уровней интеллектуального затемнения. Он оснащен новым поколением динамиков, для которых заявлен рост мощности на 300% и громкость 85 Дб.



Исходя из перечисленного можно сказать, что OPPO A2x недорогой и привлекательный смартфон с несколькими уникальными особенностями, среди которых неплохой экран. Телефон будет официально доступен в Китае после 14 октября.

Источник: Sparrows News