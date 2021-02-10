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  • Представлен смартфон Vivo Y17s, с большой батареей и малой ценной ($146)

Представлен смартфон Vivo Y17s, с большой батареей и малой ценной ($146)

18.09.2023 75 0

слишком МНОГО БЮДЖЕТНИКОВ ﻿﻿Vivo

 

Компания Vivo только что представила в Сингапуре дополнение к серии Y, Vivo Y17s, бюджетный смартфон с неплохими характеристиками. Благодаря привлекательной цене в $146, телефон понравится тем, кто стремится получить оптимальные качества за небольшие деньги.

 

Vivo Y17s


Vivo Y17s может похвастаться 6,56” IPS 60 Гц экраном, с разрешением разрешение 720 × 1612 пикселей, образующих плотность 269 ppi. Его цветовая гамма – 83% NTSC, яркость – 480 нит. Смартфон имеет 8 МП селфи-камеры и 50 МП основную с датчиком глубины 2 МП.

 

Vivo Y17s


Vivo Y17s работает на базе чипа MediaTek Helio G85 с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ eMMC. Если требуется больше памяти, есть слот для карты microSD.

 

Vivo Y17s


Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. По словам компании, он обеспечивает 19,67 часа воспроизведения онлайн-видео.

 

Vivo Y17s


Смартфон Vivo Y17s оснащен слотом для двух SIM-карт, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, портом USB-C и 3,5 мм разъемом для наушников. Он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Vivo Y17s доступен в цветах Glitter Purple и Forest Green.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.09.2023
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