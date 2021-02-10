Представлен смартфон Vivo Y17s, с большой батареей и малой ценной ($146)

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слишком МНОГО БЮДЖЕТНИКОВ ﻿﻿Vivo

Компания Vivo только что представила в Сингапуре дополнение к серии Y, Vivo Y17s, бюджетный смартфон с неплохими характеристиками. Благодаря привлекательной цене в $146, телефон понравится тем, кто стремится получить оптимальные качества за небольшие деньги.



Vivo Y17s может похвастаться 6,56” IPS 60 Гц экраном, с разрешением разрешение 720 × 1612 пикселей, образующих плотность 269 ppi. Его цветовая гамма – 83% NTSC, яркость – 480 нит. Смартфон имеет 8 МП селфи-камеры и 50 МП основную с датчиком глубины 2 МП.



Vivo Y17s работает на базе чипа MediaTek Helio G85 с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ eMMC. Если требуется больше памяти, есть слот для карты microSD.



Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. По словам компании, он обеспечивает 19,67 часа воспроизведения онлайн-видео.



Смартфон Vivo Y17s оснащен слотом для двух SIM-карт, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, портом USB-C и 3,5 мм разъемом для наушников. Он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Vivo Y17s доступен в цветах Glitter Purple и Forest Green.

Источник: Sparrows News