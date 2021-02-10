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Во второй половине дня свою презентацию проведет Xiaomi, а открыла сегодняшний день премьер компания Honor. Как и ожидалось, сегодня были представлены Honor X30 Max и Honor X30i, где первый получил дисплей особо крупного размера, а второй — середнячок наших дней.

На 90% лицевая панель Honor X30 Max занята под экран диагональю 7,09 дюйма разрешением 2280х1080 точек. Пиковая яркость матрицы 780 нит и есть поддержка 100% цветовой гаммы DCI-P3. Питает новинку аккумуляторная батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной зарядки. Одного заряда батареи должно хватить на 13 часов просмотра онлайн-видео и более 8 часов онлайн-игр.

Базируется Honor X30 Max на базе чипа Dimensity 900, который предлагает поддержку 5G-сетей и изготовлен с применением 6-нанометрового техпроцесса. Оперативной памяти 8 Гб и постоянной 128/256 Гб. Руководит работой устройства операционная система Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0.

На передней панели установили фронтальную камеру на 8 Мп и в основной камере предложили два датчика 64 Мп (f/1.8) + 2 Мп. Предложили два стереодинамика с поддержкой Honor Histen Sound, и максимальная громкость звука составляет 78 дБ. Обладает Honor X30 Max портом USB Type-C, модулем NFC, 3,5 мм разъемом для наушников, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Базовая версия с 8/128 Гб оценена в $375, а за вариант с 8/256 Гб запросили $422.

Сегодня также представили Honor 30i, чей вес составил всего 175 грамм и толщина 7,45 мм. Лицевая панель на 93,6% занята 6,7-дюймовым дисплеем разрешением 2388х1080 точек, частота обновления равна 90 Гц и частота отклика сенсора — 180 Гц. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех сенсоров 48 Мп + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

В арсенале Honor X30i порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и фирменная оболочка Magic UI 5.0 на базе Android 11. Построен смартфон на базе Dimensity 810, предлагает 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч и мощность быстрой зарядки 22,5 Вт. Honor X30i предлагается в трех модификациях с 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $219, $266 и $297.

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Источник: mydrivers, mydrivers