Предстоящий анонс OnePlus 10R подтвержден. Сюрприз по части чипа

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Дизайн, оболочка и аппаратная платформа не от Realme GT Neo 3

На этой неделе OnePlus объявила, что 28 апреля проведет пресс-мероприятие, где покажет новинки. Оглашать состав участников компания не стала, но профильные ресурсы вполне логично предположили, что широкой аудитории покажут OnePlus 10R, OnePlus Nord 2 CE Lite 5G и первые наушники в рамках семейства Nord.

Сегодня компания подтвердила, что действительно намерена презентовать OnePlus 10R и то, что его можно будет заряжать на мощности 150 Вт. До сегодняшнего дня была уверенность, что смартфон станет переименованной версией Realme GT Neo 3 и на ряде рынков будет известен как OnePlus Ace. Но, оказалось, что полного дублирования характеристик все же не будет.

Одним из тизеров компания заявила, что аппаратной основой OnePlus 10R станет чипсет Dimensity 8100 Max. Что это за процессор и чем он отличается от Dimensity 8100. Можно лишь предположить, что Dimensity 8100 Max будет позиционироваться как эксклюзивное решение, где искусственный интеллект прокачали по максимуму или тактовую частоту ядер увеличили.

OnePlus 10R должен предложить 6,7-дюймовый E4 AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб постоянной.

Камера OnePlus 10R будет представлена тремя объективами: главный 50-мегапиксельный Sony IMX355, 8-мегапиксельный сверхширик и бесполезная заглушка, которую почему-то называют макросенсором, на 2 мегапикселя. Смартфон может быть представлен в двух версиях: с 80 и 150-ваттной быстрой зарядкой.

Отличаться OnePlus 10R от realme GT Neo 3 должен экстерьером и фирменной оболочкой OxygenOS на базе Android 12. Очень жаль, что после объединения с Oppo, OnePlus стала безликим конвейером, по большей части перевыпускающим смартфоны Oppo и Realme.

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Источник: gsmarena