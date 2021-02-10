Премиальный Vivo X Note: изображения и характеристики

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Китайский люкс с акцентом на дизайн и камеру

Не так давно стало известно, что Vivo упразднила линейку NEX, а ее идейным продолжением станет серия Х. Ожидается, что в этом году в рамках нового семейства появится минимум два смартфона, один из которых будет складным, а другой — флагманом. Звание премиального устройства будет носить Vivo X Note, о котором, как предполагается, ранее говорилось как о Vivo NEX 5.

Сегодня Vivo X Note был обнаружен в каталоге интернет магазина Vivo China. Естественно, что энтузиасты не могли пройти мимо него и придали широкой огласке его рендеры, а также те характеристики, которые он получит. Судя по изображениям, тыльная крышка Vivo X Note изготовлена из экокожи с отсрочкой. Здесь же расположился блок основной камеры, где четыре сенсора сгруппированы в окружность и предложили черную вставку по ширине корпуса на манер смартфонов POCO.

Указано, что Vivo X Note предложит большой 7-дюймовый дисплей и это OLED-матрица, позволившая интегрировать в нее ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Внутри установили новейший чип серии Snapdragon 8, а также 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гб.

Ориентируясь на слухи, Vivo X Note получит E5 дисплей от Samsung с разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт и будет поддержка технологии беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Для основной камеры приготовили датчики 50 Мп (Samsung S5KGN1) + 48 Мп (Sony IMX598) + 12 Мп (Sony IMX663) + 8 Мп (телеобъектив, OV08A10, 5-кратный зум).

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Источник: gizmochina