Презентация серии Huawei Nova 11 – крутые камеры, Kunlun Glass и спутниковая связь в среднем классе.

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Презентация интересных среднебюджетных смартфонов Huawei

Компания Huawei только что провела обширную презентацию, на которой представила ряд новых продуктов. Несомненно, главными героями этого события стала среднебюджетная серия смартфонов Nova 11. Так что давайте расскажу немного подробнее об интересных новинках.

Huawei Nova 11

Младший представитель линейки имеет сверхтонкий ударопрочный корпус толщиной всего 6,88 мм и весом всего 168 грамм. Huawei Nova 11 будет оснащена плоским 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с защитой стекла Kunlun (в старших версиях), частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Также смартфоны имеют высокое соотношение экрана к корпусу – 93,8%.

Интересно, что серия Nova 11 вообще является первой в мире серией смартфонов среднего класса, оснащенных спутниковой связью. Хотя базовая модель Nova 11 предлагает одностороннюю связь на получение сообщений.

Линейка Nova 11 также первая в бренде, которая имеет технологию камеры XD Portrait для передних и задних датчиков изображения. Это позволяет делать отличные портретные снимки в условиях разного освещения с превосходной детализацией.

Набор камер состоит из 60-Мп фронталки, 50-Мп главного модуля с RYYB-сенсором и 8-Мп ширика с автофокусом.

Nova 11 питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 66 Вт. Сердцем смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G, сочетающийся с внутренней памятью объемом до 512 ГБ. Процессор и память, кстати, одинаковы по всей линейке.

Nova 11 Pro

Модель с приставкой Pro имеет почти те же функции, что и базовая, но улучшили дисплей и зарядку. Nova 11 Pro имеет 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2652 x 1200 пикселей вместе с защитой стекла Kunlun и частотой обновления 120 Гц. Эта модель также питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, но зарядная мощность возросла до 100 Вт.

Основные камеры здесь совершенно одинаковы с младшей моделью, а вот фронталку прокачали. Она стала двойной с 60-мегапиксельной широкоугольной камерой с диафрагмой f/2.4 и 8-мегапиксельной портретной линзой с диафрагмой f/2.2.

Nova 11 Ultra

Флагманская модель кроме улучшения в железе еще и выглядит несколько иным. Дисплей, зарядка и железо сродни и “прошкам” а вот в камере здесь очень интересный апгрейд.

Nova 11 Ultra является первым в мире смартфоном среднего класса, предлагающим объектив с переменной диафрагмой. Основная камера на задней панели – это 50-мегапиксельный датчик с переменной диафрагмой от f/1,4 до f/4,0. Он работает в сочетании с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с диафрагмой af/2.2 и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

С другой стороны, на передней панели установлена двойная камера, как у Nova 11 Pro, с 60-мегапиксельной широкоугольной камерой с диафрагмой f/2.4 и 8-мегапиксельной портретной линзой с диафрагмой f/2.2.

Все три модели серии работают на фирменной операционной системе Huawei HarmonyOS 3.0. В отличие от двух других моделей, Nova 11 Ultra предлагает функцию двустороннего спутникового обмена сообщениями Beidou. По сути это позволяет пользователям отправлять быстрое справочное сообщение, когда они застряли в зоне без сигнала наземной сети.

Эта функция позволит точно следить за быстротой и эффективностью спасательных операций.

Цены, варианты памяти и цвета

Предварительная продажа начнется 17 апреля 2023 года, а полноценная продажа – 26 апреля. Базовая модель и версия Pro предлагаются в четырех цветовых вариантах, а именно черном, золотом, белом и №11 (ярко-зеленый).

Тем временем Nova 11 Ultra предлагается только в черном и зеленом цветах, но у них уникальная текстурированная под кожу задняя панель.

Стоимость Huawei Nova 11 начинается от 2499 юаней (360$) 8/128ГБ, тогда как Nova 11 Pro и Nova 11 Ultra начинаются от 3449 юаней (500$)8/256 ГБ и 4449 юаней (650$)8/512ГБ.

Смартфоны получились очень интересные, но есть претензия к процессору, если для младшей версии с ее ценой в 360$ Snapdragon 778G это нормальный выбор, то для ультры за 650$ это уж очень слабое решение на фоне конкурентов.

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Источник: weibo